إيطاليا وإسبانيا ترسلان 10 مقاتلات إلى رومانيا للقيام بدوريات مشتركة

هكذا، أرسل الجانب الإيطالي أربع طائرات من طراز “يوروفايتر تايفون” إلى المهمة المشتركة، بالإضافة إلى مفرزة تتألف من نحو 150 فردًا عسكريًا، بما في ذلك الطيارون والفنيون. خلال الأشهر الستة المقبل، ستؤدي الوحدات الإيطالية والرومانية مهام الشرطة الجوية المعززة على أساس التناوب.