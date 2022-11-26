الشرطة العراقية تعتقل 71 أجنبيا في البصرة

اعتقلت الشرطة العراقية، اليوم السبت، أكثر من 71 أجنبيا من جنسيات مختلفة في محافظة البصرة.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن قيادة شرطة البصرة، أنه تم إلقاء القبض على مخالفين للقوانين من جنسيات أجنبية.

وأوضحت القيادة في بيان قائلة “مفارزنا تمكنت من القبض على 71 شخصا من جنسيات أجنبية؛ وذلك لمخالفتهم القوانين وتجاوزهم مدة الإقامة وممارستهم العمل من دون عقود عمل رسمية”.

وأضاف بيان قيادة شرطة البصرة: “تم تسليم المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

يذكر أن شرطة محافظة البصرة كانت قد نفت، في أكتوبر/ تشرين الأول، ما تردد من أنباء حول تعرض القصور الرئاسية في المدينة إلى إطلاق نار.

وقالت الشرطة في بيان إن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تعرض القصور الرئاسية لإطلاق نار، “عار عن الصحة ولا أساس له”، على ما نقلت “السومرية نيوز”.