أمريكا تمنع بيع معدات شركات اتصالات صينية لأسباب "تتعلق بالأمن القومي"

حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، الموافقة على بيع معدات اتصالات جديدة من شركات صينية شهيرة، لأنها تشكل “خطرا غير مقبول” على الأمن القومي للبلاد.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن القرار خاص بمعدات اتصالات جديدة من شركتي “هواوي” و”زد تي إي” الصينيتين.

كما أقرت اللجنة أيضا القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها كل من شركة “هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية (Hangzhou Hikvision Digital)”، و”داهوا تكنولوجي (Zhejiang Dahua Technology)” و”هيتيرا للاتصالات (Hytera Communications Corp)”.

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ووفقا للصحيفة، فإن هذه القرارات ستؤثر على 10 شركات أخرى تخضع بالفعل لقيود تمنعها من التسويق أو الإنتاج.

وقالت رئيسة اللجنة جيسيكا روزنوورسيل، في بيان أمس الجمعة، إن “هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأمريكي من التهديدات المتعلقة بالاتصالات”.

وتمثل تلك الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة وسط مخاوف من أن تستخدمها بكين للتجسس على الأمريكيين.