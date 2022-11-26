اليابان تتطلع إلى التعاون مع أمريكا بشأن "القدرة على الهجوم المضاد" ضد قواعد العدو

أفادت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية نقلا عن مصدر مطلع أن اليابان تدرس استخدام “قدرة الضربة المضادة” بالتعاون مع الولايات المتحدة في حالة تعرضها للهجوم.

ووفقا للتقرير، ورد وصف الاقتراح في وثيقة سياسة عُرضت يوم الجمعة في اجتماع على مستوى العمل للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان وشريكه الأصغر في الائتلاف، كوميتو.

وقالت وسائل الإعلام إن الحزب الحاكم اقترح في نيسان/ أبريل أن تعلن الحكومة عن امتلاكها قدرة هجومية لقاعدة معادية، ما يسمح لطوكيو بضرب وتعطيل مراكز قيادة وصواريخ العدو قبل إطلاقها من أراضٍ أجنبية.

وقال المصدر إن طوكيو ستحصر أهداف مثل هذه الهجمات في الأهداف “العسكرية” ، لكنها قد تشمل أيضا مواقع أخرى مثل مراكز القيادة.