الحرس الثوري الإيراني يؤكد مواصلة مواجهة "الجماعات الانفصالية" في إقليم كردستان العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن “مواصلة مواجهة الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان شمال العراق”.

وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد باكبور، إن بلاده ستتعامل بحزم مع عوامل زعزعة الأمن داخل إيران، مؤكدا مواصلة مواجهة الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان العراق.

وقررت إيران، أمس السبت، إرسال وحدات مدرعة وقوات خاصة، إلى مناطق حدودية مع العراق المجاور، بهدف “منع تسلل إرهابيين” منه إلى أراضيها.

وقال باكبور، إن “بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية تتجه حاليا إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد”، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وأوضح دوافع هذه الخطوة قائلا: “الإجراء الذي تقوم به القوة البرية للحرس الثوري يقوم على تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية التابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في إقليم شمال العراق”.

وكان القائد العسكري “نصح” يوم الثلاثاء الماضي، سكان المناطق الواقعة على مقربة من “المناطق المتاخمة لقواعد المجموعات الإرهابية بإخلائها حتى لا يصابوا خلال عمليات الحرس الثوري”.

واستهدف الحرس الثوري مرتين منذ الأحد، بالصواريخ والمسيرات المفخخة قواعد تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق.