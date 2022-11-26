زحف جماهيري كبير لمؤازرة منتخب تونس في مباراته أمام أستراليا… فيديو

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يبحث منتخب تونس عن استغلال عامل الجماهير الداعمة بكل قوة لنسور قرطاج في مباريات كأس العالم.

وكانت جماهير تونس قد ملأت مدرجات ملعب مباراة الدنمارك بشكل لافت للأنظار، وهو ما يتوقعه الكثيرون أيضا في لقاء أستراليا.

وقدم المنتخب التونسي مباراة قوية أمام الدنمارك ولكنها انتهت بالتعادل ويبحث اليوم أمام أستراليا عن تحقيق الفوز.

كما يتطلع منتخب أستراليا لتحقيق الفوز أيضاً وعلاج آثار الخسارة القاسية برباعية أمام فرنسا في الجولة الأولى.

ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى

تقام المباراة الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش والدوحة، 11:00 بتوقيت تونس على ملعب (الجنوب).

ويحتل منتخب فرنسا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تغلبه بنتيجة 4/1 في الجولة الأولى على حساب أستراليا التي تقبع في المركز الأخير.