سفير الكويت: بلادنا هي المستثمر الأول في الأردن بإجمالي 18 مليار دولار

أعرب السفير الكويتي عن أمله أن يتوسع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى التعاون السياسي، حيث “وقع الأردن والكويت حتى الآن نحو 73 اتفاقية مشتركة أغلبها اقتصادية وأن العمل جار لترتيب عقد اجتماعات اللجنة المشتركة واللجنة الفنية بين البلدين”، على حد قوله.

واستعرض الديحاني خلال اللقاء الدور الإنساني الكويتي في إسناد الجهود الأردنية لاستيعاب تداعيات أزمات اللجوء في المنطقة، مشيدا بدور جمعية رجال الأعمال الأردنيين في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص الكويتي والأردني.

من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن الكويت تأتي في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بحجم الاستثمارات في البورصة الأردنية حيث بلغت 1.128 مليار دولار خلال عام 2021، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بلغ ما قيمته 199 مليون دولار.