إيطاليا تعترف بخطأ فرض حظر على النفط الروسي

وقال في مقابلة مع “Corriere della Sera”: “لقد حدث خطأ في المرحلة الأولية عندما لم تطلب إيطاليا تأجيل الحظر على المستوى الأوروبي من أجل حماية المصالح الوطنية. اقتداء بمثال كيف فعلت الدول الأوروبية ذات الفكر الثاقب- ألمانيا وبولندا، وكذلك بلغاريا”.

وأضاف: “إيطاليا في وضع صعب ويمكن أن تعاني في حال فرض حظر على النفط الروسي. الآن في جنوب شرق البلاد، في صقلية، هناك مصفاة لتكرير النفط، التي تمتلك شركة “لوكويل”(ISAB) الروسية 49% منها. تنتج هذه الشركة 22% من الوقود الذي يستهلكه الإيطاليون. وتحتل المرتبة الثالثة في أوروبا من حيث معالجة المواد الخام. في نوفمبر/ تشرين الثاني، رفضت شركة Lukoil بيع ISAB لمنظمة الاستثمار الأمريكية Crossbridge Energy Partners ، لذلك في حالة فرض حظر على النفط الروسي، قد يواجه هذا المصنع الإفلاس”.