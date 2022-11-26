الجيش الصومالي يقضي على 100 من عناصر "حركة الشباب" المتشددة بينهم 10 قادة في وسط البلاد

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية “صونا” عن نائب وزير الإعلام، عبد الرحمن يوسف قوله إن “القوات المسلحة الوطنية تمكنت اليوم من تصفية أكثر من مئة عنصر إرهابي في عملية عسكرية طالت منطقة عيل طيري الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى”.

وأشار نائب وزير الإعلام الصومالي، في مؤتمر صحفي، إلى أن “العملية المخططة، شارك فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطنية وبالتعاون مع القوات الصديقة”، موضحا أن “من بين القتلى 10 قياديين بارزين”.

وشدد المسؤول الصومالي على أن “منطقة عيل طيري أصبحت تحت سيطرة الجيش، والعمليات جارية لملاحقة فلول المتمردين”.

وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب.