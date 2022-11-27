كميات كبيرة من الحشيش تطفو على شواطئ إسرائيل.. فيديو

طفت كميات كبيرة من مخدر الحشيش على العديد من الشواطئ الإسرائيلية من نهاريا في الشمال إلى ريشون لتسيون في الجنوب، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، إن أكياس تضم عشرات الكيلوغرامات من الحشيش شوهدت وقد طفت على السواحل الإسرائيلية في صباح وبعد ظهيرة اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة أنه تم رصد الشحنة الأولى في الصباح قبالة سواحل تل أبيب، وتسببت في حالة من الذعر بين المواطنين الذين اعتقدوا أن الأكياس تحوي مواد متفجرة، لكن تحقيقات الشرطة كشفت أن الحديث يدور عن عوامات (إطارات يمكن استخدامها في السباحة)، تحتوي على كميات كبيرة من الحشيش.

חבילות ובהן עשרות קילוגרמים של חשיש נפלטו לחופי הארץ. אזרחים דיווחו למשטרה על חפצים חשודים שנפלטו מן הים, בין השאר בתל אביב, חדרה, חיפה ונהריה. חבלנים בדקו את השקים כדי לוודא שלא מדובר בחומרי נפץ@hadasgrinberg

(צילום: דוברות משטרה) pic.twitter.com/GHQRKv9VyV — כאן חדשות (@kann_news) November 26, 2022

وتابعت: “يبدو أن هذه محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات من مصر أو لبنان. في الأشهر الأخيرة، شدد الجيش الإسرائيلي الرقابة على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وزاد بشكل ملحوظ عدد ضبط المهربين المصريين الذين كانوا يلقون أكياس الحشيش والماريجوانا عبر السياج الحدودي”.