السفارة الروسية في مينسك: ماكي قدم مساهمة كبيرة في تعزيز العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا

أعلنت السفارة الروسية في مينسك أن الوزير فلاديمير ماكي قدم مساهمة كبيرة في تعزيز العلاقات الروسية البيلاروسية، مشيرة إلى أن وفاته خسارة لا يمكن تعويضها.
وقالت السقارة في بيان “لقد صدمنا بشدة من نبأ وفاة الدبلوماسي البيلاروسي البارز، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا فلاديمير فلاديميروفيتش ماكي. بصفته رئيسًا لوزارة الخارجية، قدم مساهمة كبيرة في زيادة تعزيز العلاقات الروسية البيلاروسية العلاقات وبناء دولة الاتحاد وتطويرها التدريجي. وباعتباره محترفا معترفا به ووطنيا مخلصا لبلده، فقد دافع بحزم وفعالية عن مصالح جمهورية بيلاروسيا على المنابر الدولية”.
ووصفت البعثة الدبلوماسية وفاته بأنها “خسارة فادحة لا يمكن تعويضها” وأعربت عن أعمق تعازيها لأسرة ماكي وأصدقائه وزملائه.
هذا وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية، اليوم السبت بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.
وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي
13:45 GMT
وذكرت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز أن “وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة”.
هذا وكان من المقرر عقد محادثات ماكي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين.
وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.
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