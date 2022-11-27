السفارة الروسية في مينسك: ماكي قدم مساهمة كبيرة في تعزيز العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا

وقالت السقارة في بيان “لقد صدمنا بشدة من نبأ وفاة الدبلوماسي البيلاروسي البارز، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا فلاديمير فلاديميروفيتش ماكي. بصفته رئيسًا لوزارة الخارجية، قدم مساهمة كبيرة في زيادة تعزيز العلاقات الروسية البيلاروسية العلاقات وبناء دولة الاتحاد وتطويرها التدريجي. وباعتباره محترفا معترفا به ووطنيا مخلصا لبلده، فقد دافع بحزم وفعالية عن مصالح جمهورية بيلاروسيا على المنابر الدولية”.