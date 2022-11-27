أردوغان: ليس لدينا قلق مثل أوروبا بشأن تأمين الطاقة خلال الشتاء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا يساورها القلق مثل أوروبا بشأن تأمين الطاقة خلال موسم الشتاء، مؤكدا أن أنقرة تعمل حاليا على إيصال الدقيق إلى الدول الفقيرة وذلك بفضل اتفاقية الحبوب.

وكان أردوغان يتحدث خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مساء اليوم السبت، بولاية قونية وسط البلاد، حسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

وقال أردغان “تعمل تركيا حاليا على إيصال الدقيق إلى الدول الفقيرة من الحبوب التي تحصل عليها عبر اتفاقية الحبوب”.

ويتضمن اتفاق الحبوب الذي جرى توقيعه في إسطنبول، خلال يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

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كما أكد أردوغان أن تركيا “ليس لديها أي قلق من تأمين الطاقة في فصل الشتاء كما هو الحال في أوروبا”.

والشهر الماضي، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن أوروبا تواجه “مخاطر غير مسبوقة” بشأن إمدادات الغاز هذا الشتاء بعد أن قطعت روسيا معظم شحنات خطوط الأنابيب، ردًا على العقوبات الغربية.