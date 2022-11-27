أمريكا تسمح لشركة "شيفرون" باستخراج النفط واستيراده من فنزويلا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وافقت على تخفيف العقوبات النفطية على فنزويلا ردا على التوصل لاتفاقات بين السلطات والمعارضة في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وأصدرت الوزارة اليوم السبت ترخيصًا يسمح لشركة شيفرون الأمريكية باستخراج النفط وإنتاج المشتقات النفطية في فنزويلا لمدة ستة أشهر، فضلاً عن توريدها إلى السوق الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن “هذا الإجراء يعكس سياسة أمريكية طويلة الأمد للتخفيف المستهدف للعقوبات على أساس خطوات ملموسة تخفف من محنة الشعب الفنزويلي وتدعم استعادة الديمقراطية”.

وأشار البيان إلى أن “ممثلي السلطات الفنزويلية والمعارضة أعلنوا يوم السبت استئناف المفاوضات في المكسيك، وتحقيق اتفاق إنساني يؤثر على التعليم والصحة والأمن الغذائي والإغاثة من الفيضانات، واتفاق بشأن برنامج إمدادات الطاقة، ونية الحفاظ على حوار حول تنظيم الانتخابات في عام 2024”.

مصرع 39 شخصا وأكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات في فنزويلا

وفي تلطيف نادر للعلاقات العدائية، قال البيت الأبيض في 1 أكتوير/ تشرين الأول إن فنزويلا أطلقت 7 سجناء أمريكيين، بينما أطلقت الولايات المتحدة إثنين من أبناء شقيق زوجة الرئيس نيكولاس مادورو، اللذين قضيا سنوات في السجن لإدانتهما بتهريب المخدرات.