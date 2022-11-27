افتتح متحف نابو في منطقة الهري شمالي لبنان اليوم السبت معرض صور لمدينة بيروت بين العام 1840 و1918 تحت عنوان “لنتذكر بيروت كما كانت ولنحافظ على ما تبقى وننهض مجددًا”.

المعرض الذي سيستمر لمدة ستة أشهر يضم مجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية النادرة التي تعرض للمرة الأولى، التقطتها عدسات مصورين هواة ومحترفين، بالإضافة إلى خرائط وكتب قديمة في محاولة لتوثيق تراث وتاريخ بيروت القديمة.

وقال رئيس جمعية تراث بيروت سهيل منيمنة لـ”سبوتنيك” إن “معرض نابو يعتبر صرح ثقافي فني وأدبي يقع شمال لبنان في منطقة خلابة على شاطئ الهري، ومناسبة المعرص الذي هو عرض صور قديمة لبيروت مناسبة مهمة لأنه يتم الحديث عن بيروت في مركز خارج بيروت وهذا أمر مهم ويدل على أن الثقافة في لبنان لا زالت بخير رغم كل الظروف والصعوبات التي مر بها البلد”.

كما شدد على أن الثقافة في لبنان لا زالت بخير من خلال هكذا مناسبات ومعارض.

© Sputnik . Zahra Al Amir معرض صور وخرائط نادرة لبيروت في متحف نابو/صور معرض صور وخرائط نادرة لبيروت في متحف نابو/صور © Sputnik . Zahra Al Amir

ولفت منيمنة إلى أن “الإنجاز الكبير هو مجموعة الصور المعروضة من ناحية أولًا أنها صور تعرض لأول مرة، والتحضير استغرق حوالي تسع سنين من خلال مجهود المؤرخ بدر الحاج الذي اشترى مجموعة من متاحف عالمية مجموعات صور لبيروت القديمة وكانت المناسبة عرض الصور في متحف نابو وهي صور لأول مرة تنشر لم تنشر قبل ذلك لا على الانترنت ولا في الكتب وهذا المشروع مهم جدًا”.

كما أوضح أن المعرض يضم أكثر من 200 لوحة بين صور بانوراما كبيرة ولوحات فنية وكتب قديمة وخرائط.

وافتتح المعرض وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى بحضور حشد كبير من الوزراء والسفراء والمهتمين بالفن.

© Sputnik . Zahra Al Amir معرض صور وخرائط نادرة لبيروت في متحف نابو/صور معرض صور وخرائط نادرة لبيروت في متحف نابو/صور © Sputnik . Zahra Al Amir

وقال المرتضى في كلمته إن “ما نحن فيه الآن، يمكن أن يشكل جسرًا يحفظ التراث ولا يمنع الحداثة، ويسكن الماضي في منازل المستقبل، من غير أن يلغي الأخير الأول، إنه متحف الذاكرة، نتجول في أرجائه فنرى أحوال عاصمتنا كيف كانت في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وكيف كانت الأبنية والطرقات والشاطئ والناس يوم بيروت بلدة صغيرة قليلة البيوت”.

عرض هذه المجموعة من الصور في هذا المعلم البهي في شمال لبنان، تعبير عن حقيقة أن العاصمة تتجاوز حدود نطاقها العقاري، فهي موجودة في جغرافيا الوطن كلها، كما تضم هي في قلبها أبناء الوطن الآتين إليها من كل صوب فيه.