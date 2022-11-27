بوركينا فاسو… مقتل 4 جنود و3 مدنيين في هجومين

قتل 4 جنود، أمس الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع شمالي بوركينا فاسو، فيما أودى هجوم آخر بحياة 3 مدنيين شمال شرقي البلاد، وفق ما أفاد الجيش ومصدر أمني.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، قال الجيش، في بيان، إن “حادثاً بعبوة ناسفة وقع الجمعة على محور بورزانجا-كونجوسي عند عودة مهمّة حراسة من جيبو” عاصمة إقليم سوم.
وأضاف: “تسبب هذا الحادث للأسف في خسارة 4 من مقاتلينا الشجعان. أحد الجرحى تم إجلاؤه بشكل عاجل، وعولج من قبل الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلحة”.
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21 نوفمبر, 21:15 GMT
ويوم الجمعة، شهدت مدينة فالانجوتو (شمال-شرق) توغلا لمسلحين، وفق مصدر أمني، ما أودى بحياة 3 مدنيين.
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