صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما (مجلس النواب) الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأن قرار كييف مقاطعة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يؤكد مرة أخرى أنهم لا يرغبون بالحوار.

موسكو – سبوتنيك. وكتب البرلماني على حسابه في “تلغرام”: “تأكيد آخر على أنهم ليسوا بحاجة إلى أي حوار، فكل الحديث عن المفاوضات ليس أكثر من وهم”.

وأشار إلى رفض بولندا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مشيرا إلى أن كييف “تسلمت العصا من البولنديين”.

ووفقا له، أصبحت الإنذارات النهائية هي الخطاب الحديث الأوكراني، لافتا إلى أن كييف التي تغذيها واشنطن بنشاط تحاول التحدث إلى الجميع، بما في ذلك من يسمون بالحلفاء الأوروبيين.

وقال: “إنه بلا خجل هو الذي يملي ماذا وكيف يفعل بالمنظمة التي تضم 57 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية”.

وحثّ البرلماني الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على التفكير على خلفية الوضع الحالي، ولا سيما في عواقب “دعم نظام النازيين الجدد في كييف”.

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