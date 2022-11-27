وزير يقول إن أوكرانيا تعاني من نقص كبير في المعدات اللازمة لتشغيل نظام الطاقة

أعلن وزير الطاقة السابق إيفان بلاتشكوف، إن أوكرانيا تعاني من نقص في المعدات اللازمة لدعم نظام الطاقة، ولا توجد محولات قوية في الاحتياط، وقد يستغرق إنتاج وحدات جديدة حوالي ستة أشهر.

موسكو – سبوتنيك. وقال بلاتشكوف: “أوكرانيا لديها مشاكل كبيرة للغاية مع المعدات اللازمة لصيانة نظام الطاقة، حيث تم بالفعل استخدام جميع المعدات الاحتياطية. ولن يكون من الممكن أيضا شراء هذه المعدات من بلدان أخرى. وهذا ينطبق بشكل خاص على المحولات القوية غير الاحتياطية”.

وأشار إلى أن مثل هذه الوحدات يتم تصنيعها لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، وبعضها يصل إلى نصف عام.

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