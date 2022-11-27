الصين تقدم منحة مقدارها 100 مليون دولار إلى كوبا

قدمت الصين هبة اإلى كوبا بقيمة 100 مليون دولار خلال زيارة رسمية للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إلى بكين، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الكوبي أليخاندرو جيل.

وخلال المحادثات الرسمية التي أجراها الرئيس الكوبي، الجمعة، مع نظيره الصيني شي جين بينغ “قدم الجانب الصيني هبة إلى بلادنا بقيمة 100 مليون دولار”، بحسب ما قال جيل في تصريحات نقلها التلفزيون الكوبي.

وأضح أن الهبة مخصصة “كأولوية” لاقتصاد كوبا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 3 عقود بسبب تشديد الحظر الأمريكي المستمر منذ 1962 وتداعيات وباء كورونا، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

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وقال جيل، إن زعماء البلدين ناقشا أيضا “موضوع الديون” التي تراكمت على كوبا للصين، لكنهما لم يحددا حجم الدين.

وقال جيل: “شرح رئيسنا الوضع الذي نواجهه، وكان هناك تفاهم من جانب الصين. نسعى إلى صيغ مقبولة للطرفين لتخطيط الديون وإعادة هيكلتها”.