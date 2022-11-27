" شيفرون": تخفيف العقوبات يسمح بتسويق المنتجات البترولية التي تنتجها مشروعاتنا في فنزويلا

أعلنت شركة “شيفرون” الأمريكية أن تخفيف العقوبات الأمريكية يسمح لها بتسويق إنتاج النفط الذي تقوم به في فنزويلا.

واشنطن – سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: “إن إصدار الرخصة رقم 41″ يعني أن شيفرون أصبحت الآن قادرة على تسويق النفط المنتج حاليا من خلال أصول المشروع المشترك للشركة. ونحن ملتزمون بالحفاظ على وجود بنّاء في هذا البلد ومواصلة دعم برامج الاستثمار الاجتماعي الإنساني”.

كما أكدت أنها ستنشئ أعمالا في فنزويلا ضمن الإطار الذي حدّدته السلطات الأمريكية.

وأضافت الشركة أن “قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يعزّز الشفافية في قطاع النفط الفنزويلي”.

حكومة فنزويلا توقع مع المعارضة اتفاقا جزئيا ثانيا

وأصدرت الولايات المتحدة، السبت، رخصة موسعة تسمح لشركة شيفرون باستيراد النفط أو المنتجات البترولية التي تنتجها مشروعاتها في فنزويلا، بعد أن أعلنت الحكومة والمعارضة في فنزويلا عن استئناف المحادثات السياسية.