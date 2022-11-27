صحفية: الولايات المتحدة تحقق أرباحا من الصراع الروسي الأوكراني

تحقق الولايات المتحدة أرباحا من الصراع المندلع في أوكرانيا من خلال تصدير الغاز الطبيعي المسال وصناعة الأسلحة، وكذلك القدرة التنافسية الصناعية، حسبما ذكرت صحفية فرنسية.

وقالت بياتريس ماتيو، رئيسة القسم الاقتصادي في المجلة الفرنسية “لوإكسبريس”، في مقابلة نُشرت في موقعBoursorama.com يوم الجمعة، إن الصناعة الأمريكية تحتفظ بعقود تصدير الغاز الطبيعي المسال “صنع في أمريكا” لأوروبا لاستبدال الغاز الروسي، بأسعار أعلى بكثير من تلك المقدمة للمستهلكين الأمريكيين.

وأضافت أنه في أعقاب التبرعات العسكرية لأوكرانيا، تتسارع الصناعة العسكرية الأمريكية الآن لتجديد مخزون الجيش الأمريكي، وتلبية طلبيات العديد من الدول الأوروبية، ولاسيما طلبيات الصواريخ والمدافع، مشيرة إلى أن طلبية الآلمان F-35 من المصنع الأمريكي لوكهيد مارتن، جذبت انتباها كبيرا لـ “القطيعة الفرنسية الألمانية”.

ولفتت أيضا إلى اعتماد أوروبا على الذرة الأوكراني، مضيفة أنه مع عدم وفرة المحاصيل في أوكرانيا، بدأ المُنتجون الأمريكيون في تصدير الذرة إلى أوروبا.

وفي الوقت نفسه، تدفع أيضا أزمة الطاقة الشركات الأوروبية إلى التوجه للولايات المتحدة، حيث تكون إمدادات الطاقة مضمونة ورخيصة.