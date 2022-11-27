تايوان تعلن عن اقتراب 8 طائرات و4 سفن صينية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد أربع سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني وثماني طائرات في المنطقة المجاورة لتايوان.
يقول التقرير: “اليوم، الساعة 06:00 صباحًا(01:00 بتوقيت موسكو)، تم رصد ثماني طائرات وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان”.
وفقًا للوزارة، خلال المناورات، دخلت مقاتلتان من طرازJ-10 وقاذفتان استراتيجيتان من طرازH-6 منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في المنطقة الجنوبية الغربية. وردّ جيش الجزيرة بإرسال دوريات جوية وإنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
في وقت سابق، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، سجلت تايوان ظهور 63 طائرة وأربع سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي في المنطقة.
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