تايوان تعلن عن اقتراب 8 طائرات و4 سفن صينية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد أربع سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني وثماني طائرات في المنطقة المجاورة لتايوان.

يقول التقرير: “اليوم، الساعة 06:00 صباحًا(01:00 بتوقيت موسكو)، تم رصد ثماني طائرات وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان”.

وفقًا للوزارة، خلال المناورات، دخلت مقاتلتان من طرازJ-10 وقاذفتان استراتيجيتان من طرازH-6 منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في المنطقة الجنوبية الغربية. وردّ جيش الجزيرة بإرسال دوريات جوية وإنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.