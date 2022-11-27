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مقتل 5 أشخاص خلال محاولة انقلاب فاشلة في جزيرتي ساو تومي وبرينسيب

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قتل خمسة أشخاص على الأقل خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في ساو تومي وبرينسيب، الواقعتين في خليج غينيا، وسط أفريقيا، حسبما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية “آر. إف. آي”.

وقال رئيس وزراء الدولة الأفريقية، باتريس تروفوادا، يوم الجمعة، إن محاولة انقلاب في ساو تومي وبرينسيب أُحبطت، وأن أربعة مهاجمين “تم تحييدهم” واحتجازهم.
وبحسب الإذاعة الفرنسية، قتل خمسة أشخاص على الأقل، بما في ذلك زعيم المعارضة أرليسيو كوستا، بينما تم اعتقال العشرات.
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اتهمت سلطات ساو تومي وبرينسيب كتيبة بوفالو، وهي مجموعة مرتزقة من جنوب أفريقيا تم تفكيكها في عام 1993، بمحاولة الانقلاب.
أرليسيو كوستا، مرتزق سابق في كتيبة بوفالو، أدين في محاولتي انقلاب في ساو تومي وبرينسيب في يوليو/تموز 2003، وعام 2009.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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