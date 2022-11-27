الأردن يصدر تحذيرا من ثغرة "خطيرة" في متصفح الإنترنت "كروم"

أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، تحذيرا من ثغرة موجودة في متصفح الإنترنت ‏‏”غوغل كروم”، والتي وصفها بالـ”خطيرة”.‏‎

وأوضح رئيس المركز، بسام المحارمة، عبر “تويتر”، أمس السبت، أن الثغرة يمكن استغلالها لاختراق أجهزة الهاتف الذكي والحاسوب.

ومن أجل تفادي الثغرة، نصح المحارمة في تغريدته بتحديث متصفح “غوغل كروم”، من خلال رابط المتصفح، أو من خلال متاجر التطبيقات لأجهزة “آبل” و”أندرويد” و”ويندوز”.

نحذر من ثغرة خطيرة غير معروفة سابقاً في متصفح كروم يمكن استغلالها لاختراق اجهزة اجهزة الهاتف والكمبيوتر. ننصح بتحديث المتصفح من خلال الرابط التالي او من خلال مخازن التطبيقات لاجهزة ابل والاندرويد والويندوز:https://t.co/ezuA04wRke#المركز_الوطني_للأمن_السيبراني @NCSCJO — Bassam Maharmeh (@BassamMaharmeh) November 26, 2022

وكانت شركة “غوغل” طرحت، يوم الجمعة الماضي، تحديثا أمنيا طارئا لنسخة سطح المكتب من متصفحها “كروم”، بغرض معالجة ثغرة “يوم الصفر”، التي تم استغلالها في هجمات للعام الحالي.

والثغرة “CVE-2022-4135” عبارة عن ثغرة في الذاكرة، تؤدي إلى كتابة البيانات إلى مواقع محظورة دون إجراء فحص لها قبل الدخول إليها، وقد يستخدمها المهاجمون للكتابة فوق ذاكرة التطبيق لمعالجة مسار التنفيذ، مما يؤدي إلى وصول غير مقيد للمعلومات أو تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وفقا لبيان من “غوغل”.