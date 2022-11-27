مصرع 5 أشخاص إثر تحطم مروحية في كوريا الجنوبية

لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية في بلدة يانغ يانغ أثناء مسح المنطقة للوقاية من اندلاع حرائق الغابات الواقعة على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” عن مسؤولي الإطفاء، قولهم إن “خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية قرب معبد بوذي في بلدة يانغ يانغ الساحلية الشرقية اليوم الأحد”.
وأضافت أن المروحية من طراز S-58T أمريكية الصنع ومستأجرة من قبل الحكومات المحلية في يانغ يانغ وسوكشو وغوسونغ.
مصرع 4 أفراد جراء تحطم مروحية كانت تساعد في إطفاء حريق في إحدى الغابات بأمريكا
17 يوليو, 13:49 GMT
وأوضحت أن المروحية تحطمت على تل حوالي الساعة 10:50 صباحًا [بالتوقيت المحلي]، أثناء مسح المنطقة للوقاية من اندلاع حرائق الغابات.
وأشارت إلى أنه بعد تحطمها اشتعلت فيها النيران.
كما أكدت أن السلطات أرسلت مروحية و28 قطعة من المعدات و114 فردا، بما في ذلك مسعفون، إلى مكان الحادث.
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