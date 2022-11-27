مصرع 5 أشخاص إثر تحطم مروحية في كوريا الجنوبية

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” عن مسؤولي الإطفاء، قولهم إن “خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية قرب معبد بوذي في بلدة يانغ يانغ الساحلية الشرقية اليوم الأحد”.

وأضافت أن المروحية من طراز S-58T أمريكية الصنع ومستأجرة من قبل الحكومات المحلية في يانغ يانغ وسوكشو وغوسونغ.