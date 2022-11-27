البرلمان الإيراني يصوت لصالح انضمام البلاد إلى منظمة شنغهاي للتعاون

صوّت أعضاء مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) لصالح تمرير مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

طهران – سبوتنيك. وأفادت وكالة “تسنيم” بأن “أعضاء مجلس الشورى الإسلامي وافقوا على مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

وفي جلسة علنية اليوم، وافق أعضاء المجلس على الخطوط العامة والتفصيلية لخطة انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون”.

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يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت إيران مذكرة تعهدات العضوية الدائمة لمنظمة شنغهاي للتعاون، مما يمهد الطريق للبلاد لتصبح عضوا في المنظمة.

وكان أعضاء منظمة شنغهاي قد وافقوا في سبتمبر 2021، على انضمام إيران للمنظمة، ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميا للانضمام إليها كعضو كامل العضوية.