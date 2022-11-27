لوكسمبورغ تسلم أوكرانيا مجموعة من الطائرات التشيكية المسيرة

أعلنت وزارة الدفاع في البلاد أن لوكسمبورغ أرسلت ست طائرات مسيرة تشيكية الصنع من طراز Primoco One 150 إلى أوكرانيا كمساعدة عسكرية، وفقا لتقارير آرمي ريكوغنيتشين.
يشار إلى أن هذه الطائرات المسيرة تستخدم للاستطلاع ولمراقبة العدو. تحتوي Primoco One 150 على طيار آلي للإقلاع الآلي، وتنفيذ خطة الطيران. ينص المنشور أيضًا على أن الطائرة المسيرة يمكنها البقاء في الجو لمدة 15 ساعة متتالية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المنشور إلى أن لوكسمبورغ كانت قد أرسلت إلى أوكرانيا سابقًا شاحنات نقل البضائع “هامفي”، وصواريخ NLAW، وأنظمة الرؤية الليلية، والخيام العسكرية، والمولدات، وقذائف من عيارات مختلفة.
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