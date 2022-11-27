الرئيس العراقي يتسلم دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في القمة العربية الصينية

وأضاف أن “ذلك جاء خلال استقبال فخامته، اليوم الأحد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 في قصر بغداد، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق السيد عبد العزيز الشمري”، لافتا إلى أن “اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية التي تربط العراق والسعودية، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون البنّاء والشراكة الإيجابية على النحو الذي يضمن المصالح العليا للشعبين الشقيقين”.