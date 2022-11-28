لوكاشينكو: الولايات المتحدة تريد أن تقترب من الصين عبر روسيا بعد تدمير أوروبا

وقال في مقابلة مع برنامج “موسكو. الكرملين. بوتين”: “يريد الساسة الأمريكيون هزيمة أوروبا بضربة واحدة، والاقتراب من الصين عبر روسيا. وذلك بالطبع بعد تدمير روسيا. لكن هذه الأحلام ليست واقعية. يبدو أن العسكريين في الولايات المتحدة ليسوا حمقى، لكن ذلك أمر غير واقعي تماما، أي شن حرب على مثل هذه الجبهة الواسعة. لذلك لا يمنح فلاديمير زيلينسكي أي فرصة – مهما قال نفسه – لا يمنح فرصة لتنظيم حوار مع روسيا”.

بالإضافة إلى ذلك، علق الرئيس البيلاروسي على الاستفزاز بالصاروخ الأوكراني الذي سقط على أراضي بولندا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قائلا: “حسنا، كما ترى، هذا الصاروخ… لكن ضع في اعتبارك، أنه في تلك اللحظة، أثناء إطلاق صواريخ إس-300 هذا لم يكن هناك شيء روسي يطير في الجو، إذ إننا من حدودنا نرى أوكرانيا كلها. لدينا ما يكفي من القوى والموارد. نرى ما يحدث في الجو. ويعني ذلك أن زيلينسكي يواصل هذه الفوضى عبر بولندا ويعمقها ويصعدها… إنهم يفعلون كل شيء لتصعيدها”.