مقتل شخصين في تحطم مروحية بمنطقة تفير الروسية

لقي شخصان مصرعهما عندما هبطت طائرة هليكوبتر من طراز “روبنسون 66” بصعوبة في منطقة تفير الروسية، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة سبوتنيك.

وقع الحادث اليوم الأحد، في حوالي الساعة (22:30 بالتوقيت المحلي 19:30 بتوقيت غرينتش) بالقرب من قرية فيازوفيتس.

وقال متحدث باسم الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة “سبوتنيك”، إن “طائرة هليكوبتر تحطمت في حقل”. مضيفا أن شخصين قتلا.

تحطم مروحية في كوريا الجنوبية ومقتل شخصين

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية لوكالة “سبوتنيك”، إن “شخصين لقيا مصرعهما (في حادث المروحية)”.

ومن بين الضحايا قائد المروحية وراكب، حسبما ذكر فرع النقل الغربي للجنة التحقيق الروسية على تلغرام.