مصرع 11 شخصا إثر انهيار أرضي بالكاميرون

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم ، اليوم الأحد ، جراء انهيار أرضي خلال تجمع تكريما لذكرى أناس متوفين في حي شعبي في ياوندي، عاصمة الكاميرون، حسبما أعلن حاكم المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام، أن الشرطة نقلت أربع جثث غطيت بملاءات بيضاء من حي داماس الشعبي عند الطرف الشرقي لياوندي.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال سكان، إن عدة عائلات كانت موجودة تحت خيم كبيرة نصبت على أرض بور عند قمة هضبة، حين انهارت ​الأرض​تحت قسم من الموجودين.

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وأوضح ناسيري بول بيا حاكم المنطقة الوسطى، التي تقع بها ياوندي، “في الوقت الحالي لدينا 11 جثة، ويتواصل البحث للعثور على جثث أخرى تحت الأرض”.