أعمال شغب في بروكسل واعتقال العشرات بسبب مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم

اندلعت أعمال شغب في بروكسل واعتقل 10 أشخاص على الأقل، بعد فوز المغرب على بلجيكا 2-0 في مونديال قطر، أمس الأحد.

أضرم عشرات الأشخاص النار في حاويات قمامة وألقوا حجارة على مركبات في وسط بروكسل يوم الأحد بعد خسارة بلجيكا. وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وسقط ضحايا. وأشارت تقارير إلى أن عشرات الاعتقالات الإدارية حدثت وسط أعمال الشغب. بطولة كأس العالم 2022 المغرب يفوز على بلجيكا (2–0) في كأس العالم قطر 2022 من ناحية أخرى، وردت أنباء عن تعطل وسائل النقل في بلجيكا وسط أعمال الشغب يوم الأحد.

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