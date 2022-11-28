وزير الدفاع: النرويج تحتفظ بخطوط اتصال مع موسكو

أعلن وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد غرام، أنه بالرغم من الوضع حول أوكرانيا، تحتفظ بلاده “ببعض خطوط الاتصال” مع موسكو. مشيراً إلى أن الاتصال بين عسكريي البلدين أيضا يبقى موجودًا.

موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة “فرانكفورتر اللغيمايني تسايتونغ”، “الاتصالات بين بلدينا، بالطبع، تغيرت بعد 24 فبراير/شباط. في نفس الوقت لقد احتفظنا ببعض خطوط الاتصال”.

وأضاف، “نحن نتعاون في مجال صيد الأسماك ونجري عمليات إنقاذ مشتركة في البحر. كما نحتفظ بالاتصال بين عسكريينا، ولكن بمستوى نشاط أقل بكثير”.

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وأشار الوزير إلى، أنه في لحظة ما يجب أن يعود الوضع طبيعيا. مضيفا أنه “لا يمكن أن يعود الوضع كما كان، وأن هذا الوضع له عواقب طويلة المدى”.