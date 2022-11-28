القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بصواريخ

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية بهذا الشأن نشره في قناة “تليغرام” الخاصة به، أن في الساعة 20:06 و21:35 تعرضت منطقة غورلوفكا للقصف، حيث تم إطلاق إجمالي 11 قذيفة من عيار 152 ميليمتر.