القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بصواريخ

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم حرب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقتي غورلوفكا وغولموفسكي.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية بهذا الشأن نشره في قناة “تليغرام” الخاصة به، أن في الساعة 20:06 و21:35 تعرضت منطقة غورلوفكا للقصف، حيث تم إطلاق إجمالي 11 قذيفة من عيار 152 ميليمتر.
وفي الساعة 22:20 تم إطلاق دفعة تتألف من 6 صواريخ من عيار 152 ميليمتر على حي “تسينترالنو غورودسكوي” في غورلوفكا. وتم إطلاق 5 صواريخ من عيار 152 ميليمتر في الساعة 22:00 باتجاه منطقة غولموفسكي.
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