اخبار العالم

إصابة 25 جنديا أوكرانيا بتصادم حافلة في لاتفيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ذكرت محطة “إي آر آر” التلفزيونية في إستونيا، يوم الأحد، أن 25 جنديا أوكرانيا وجنديا إستونيا نقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة في لاتفيا.

وبحسب وكالة رويترز، أضافت المحطة أن الحافلة التي كانت متجهة من تالين إلى ريجا استأجرها الجيش الإستوني، وأن قائدها لقي حتفه في حادث التصادم الذي وقع السبت.
ولم تذكر المحطة سبب وجود الجنود الأوكرانيين في لاتفيا.
وزير الدفاع: النرويج تحتفظ بخطوط اتصال مع موسكو
01:50 GMT
وقال التلفزيون العام في لاتفيا، إن الواقعة كانت واحدة من عدة حوادث تصادم على الطريق السبت، بسبب الجليد واستمرار سقوط الثلوج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك