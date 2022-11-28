واشنطن قلقة من أن مساعداتها لأوكرانيا قد تؤثر على خططها لتسليح تايوان

تشعر السلطات الأمريكية بالقلق من أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا، قد يتسبب في حدوث عجز فيما يتعلق بخطط واشنطن طويلة الأجل لتسليح تايوان (الصين).

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، يوم الأحد، نقلا عن مسؤولين بالحكومة والكونغرس، أن تأخر الشحنات لتايوان في ديسمبر الماضي تجاوز 14 مليار دولار، ونمت منذ ذلك الحين إلى 18.7 مليار دولار.

وقالت مصادر لذات الصحيفة، إن 208 قطعة سلاح مضادة للدبابات من طراز جافلين تم طلبها في ديسمبر 2015، بالإضافة إلى 215 صاروخا من طراز ستينجر أرض-جو تم طلبها في نفس العام، لم تصل بعد إلى الجزيرة.

وزير الدفاع: النرويج تحتفظ بخطوط اتصال مع موسكو

أشارت شركات الدفاع، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن وشركة بوينغ، إلى أن هناك انتكاسات في الإنتاج حتى قبل أن تبدأ روسيا عملياتها الخاصة في أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشاكل سلسلة التوريد الناتجة عن جائحة كورونا.