بوتين يلتقي مع الرئيس الكازاخستاني في أول زيارة له لموسكو بعد إعادة انتخابه

أستانا – سبوتنيك. ويذكر أن توكاييف وصل إلى روسيا مساء الأحد، وهذه أول زيارة خارجية له بعد تولي منصبه بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، والتي ربح فيها بـ81.31 بالمئة من الأصوات.