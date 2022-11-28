بوتين يلتقي مع الرئيس الكازاخستاني في أول زيارة له لموسكو بعد إعادة انتخابه

سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، اليوم الاثنين، خلال أول زيارة الرئيس الكازاخستاني لروسيا بعد إعادة انتخابه لمنصبه.
أستانا – سبوتنيك. ويذكر أن توكاييف وصل إلى روسيا مساء الأحد، وهذه أول زيارة خارجية له بعد تولي منصبه بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، والتي ربح فيها بـ81.31 بالمئة من الأصوات.
توكاييف يفوز في النتائج النهائية لانتخابات كازاخستان
22 نوفمبر, 06:39 GMT
وقد التقي بوتين وتوكاييف بعد الانتخابات على هامش اجتماع مجلس معاهدة الأمن الجماعي الذي جرى بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني في يريفان.
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