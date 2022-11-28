بريطانيا تحتفظ أو تزيد الدعم العسكري لأوكرانيا في 2023

موسكو – سبوتنيك. وبحسب ما ورد في خطاب ريشي سوناك الذي من المفترض أن يوجهه رئيس الوزراء اليوم الاثنين، نقلاً عن صحيفة غارديان: “لا تشكوا في ذلك. سوف ندعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر. سوف نحتفظ أو سنزيد دعمنا العسكري في العام القادم”.

ووفقاً للخطاب، سوف تقدم بريطانيا لأوكرانيا أيضاً مساعدات جديدة للدفاع الجوي “من أجل حماية الشعب الأوكراني والبنية التحتية الحيوية”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك قد قام بزيارة مفاجئة إلى كييف، السبت الماضي، والتقى فلاديمير زيلينسكي، ومن هناك أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني [نحو 59.5 مليون دولار]، تشمل 125 مدفعًا مضادًا للطائرات، فيما كان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد أعلن الشهر الماضي عزم بلاده تقديم أكثر من 1000 صاروخ مضاد للطائرات إلى كييف.