تتارستان تبدأ الإنتاج الضخم لسيارات أوروس

أعلنت شركة صناعة السيارات أن الإنتاج الضخم للسيارة الروسية Aurus Komendant بدأ في مصنع في ييلابوغا، تتارستان.

يقول البيان: “هذه أول سيارة دفع رباعي روسية فاخرة، سيتم إنتاجها بالكامل في بلدنا، من مكونات، يتم توفير معظمها من الشركات المصنعة الروسية”.

وصلت حصة المكونات المحلية إلى 70 بالمائة – هذه هي المكونات الرئيسية للسيارة ومحطة الطاقة وعلبة التروس والإلكترونيات والأجزاء الزخرفية.

تم تجهيز سيارات الدفع الرباعي بمحرك بقوة 598 حصانًا، بالإضافة إلى محطة طاقة.

سيتمكن المشترون من اختيار واحد من تسعة ألوان للسيارة، بالإضافة إلى سبعة خيارات في الداخل، كما أنه من المخطط إطلاق نسخة مدرعة.

من المتوقع أن تبدأ المبيعات التجارية لشركة Aurus Komendant في الربع الأول من عام 2023، وسيكون السعر البدائي 33.7 مليون روبل.