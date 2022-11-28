إعلام: "بوينغ" تعرض تزويد كييف بذخائر دقيقة التوجيه لأنظمة الصواريخ

عرضت “بوينغ” تزويد أوكرانيا بذخائر دقيقة التوجيه لأنظمة الصواريخ الأرضية التي ستسمح بضربات تتجاوز خطوط التماس، حسبما أفادت رويترز نقلاً عن مصادر بالصناعة.

قالت مصادر في الصناعة إن نظام “بوينغ” المقترح، والذي يُطلق عليه “القنبلة الأرضية ذات القطر الصغير”، هو واحد من نحو ست خطط لإطلاق إنتاج ذخائر جديدة لأوكرانيا.

وفقًا للوثيقة التي استشهدت بها الوكالة، يمكن تسليم النظام في ربيع عام 2023. فهو يجمع بين الذخيرة ذات القطر الصغير ومحرك الصاروخ إم26، وكلاهما يستخدم على نطاق واسع في الخدمة الأمريكية.

كما أشارت الوثيقة إلى أن مدى القنبلة الأرضية البالغ 94 ميلاً (150 كيلومترًا) سيسمح لأوكرانيا بضرب أهداف عسكرية قيمة كانت بعيدة المنال في السابق. في الوقت نفسه، تكلف الذخيرة نفسها حوالي 40 ألف دولار، ومحرك الصاروخ إم26 منتشر بكثرة، مما يجعل القنبلة النهائية غير مكلفة ويمكن الوصول إلى مكوناتها الرئيسية بسهولة.

كما أكدت الوكالة أن البنتاغون يدرس اقتراح بوينغ وسط خفض المخزونات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها، على حسب حاجة أوكرانيا من الأسلحة المتطورة.

قال كبير مشتري الأسلحة بالجيش الأمريكي، دوج بوش، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تدرس أيضًا تسريع إنتاج قذائف المدفعية من عيار 155 ملم، والتي لا تنتجها حاليًا سوى المصانع المملوكة للدولة، من خلال السماح لمقاولي الدفاع بإنتاجها.