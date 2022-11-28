إيران: اتهام طهران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان "كاذب"

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، “اتهام طهران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، قبالة سواحل سلطنة عمان”، الأسبوع الماضي.

وقال كنعاني خلال مؤتمر صحفي، إن “توجيه الاتهامات الكاذبة ضد إيران هدف یسعى إليه الكيان الصهيوني وحلفاؤه”، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وتابع مشددا أنه “إذا فعلت إيران شيئا، فهي شجاعة بما يكفي لتحمل المسؤولية عنه”.

مسؤول إسرائيلي يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل عمان

وكان مسؤول أمني في إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، اتهم “إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل عمان”.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤول أمني كبير، قوله إن “إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة النفط المملوكة لشركة من سنغافورة ورجل أعمال إسرائيلي، قبالة سواحل خليج عمان”.

وكان المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط، قال لوكالة “أسوشيتد برس”، إن “ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرضت للقصف بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان”.

وأوضح أن “الهجوم وقع، مساء الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل عمان”، مشيرا إلى أن “ناقلة النفط التي تم قصفها يتم تشغيلها من شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي ومقرها سنغافورة، وترفع علم ليبيريا”.