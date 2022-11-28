امتدت حتى الإمارات… يوروبول تفكك واحدة من أخطر عصابات المخدرات

قالت يوروبول اليوم الاثنين، إن الشرطة الأوروبية فككت عصابة مخدرات ضخمة تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا، حيث ألقت القبض على 49 شخصا في دول مختلفة، من بينهم ستة من كبار المشتبه بهم في دبي.

وذكرت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان أن العملية الأمنية الدولية الموسعة صادرت 30 طنا من المخدرات وأدت إلى اعتقالات في بلجيكا وفرنسا وهولندا وإسبانيا.

الحملة، التي شملت، بحسب بيان الشرطة الأوروبية، صيدا أمنيا ثمينا من هولندا كان متواجد في دبي، استهدفت الكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية عبر موانئ روتردام وأنتويرب.

وجاء في بيان يوروبول: “لقد اجتمع قادة (تجارة) المخدرات، الذين اعتبرتهم الشرطة الأوروبية أهدافا عالية القيمة، لتشكيل ما كان يعرف باسم ’الكارتل الخارق‘ الذي سيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا”.

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وأضاف أن حجم استيراد الكوكايين إلى أوروبا تحت سيطرة وقيادة المشتبه بهم كان هائلا، حيث جرى ضبط أكثر من 30 طنا من المخدرات من قبل سلطات إنفاذ القانون على مدار التحقيقات.

وقالت يوروبول إن دبي اعتقلت إثنين من المشتبه بهم “ذوي القيمة العالية” المرتبطين بفرنسا، واثنين على صلة بهولندا، وإثنين آخرين على صلة بإسبانيا. اعتقل أيضا 10 أشخاص في بلجيكا و6 في فرنسا و13 في إسبانيا.