الخارجية الروسية: تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" إلى موعد لاحق

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن معاهدة “ستارت” إلى موعد لاحق.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن “جلسة اللجنة الاستشارية الثنائية حول معاهدة ستارت الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها سابقا في القاهرة (29 نوفمبر/تشرين الثاني – 6 ديسمبر/كانون الأول)، لن تعقد في المواعيد المشار إليها. وسيتم تأجيل الحدث إلى موعد لاحق”.

وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد شددت في مؤتمر صحفي حول الحد من التسلح قبل يومين، على أهمية عودة الولايات المتحدة وروسيا إلى حوار الحد من التسلح في أقرب وقت ممكن، لضمان فعالية اتصالاتهما في الأزمات.

وقالت: “يجب على الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية العودة إلى الحوار في أول فرصة متاحة، حتى ولو كان ذلك لضمان فاعلية التواصل في الأزمات”.

الخارجية الروسية تؤكد مواصلة التعاون مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمعاهدة “ستارت”