الحرس الثوري يقول إن أحدث إنجازاته عطلت درع الدفاع الصاروخي لأمريكا وإسرائيل

قال قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، إن القوات الجوية للحرس تمكنت من تحقيق الردع المطلوب على مستوى كبير.

وأضاف العميد حاجي زاده، أن أحدث إنجازات القوات الجوية للحرس “تسببت في تعطيل درع الدفاع الصاروخي لأعداء إيران، بما في ذلك أمريكا والكيان الصهيوني” وفقا لوكالة تسنيم.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد اتهم “أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل والسعودية بالتدخل علنا في الشؤون الداخلية الإيرانية، وإثارة الفتنة بين الإيرانيين”.

الحرس الثوري يتعهد بـ”تحويل الفتنة الأخيرة في إيران إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين”

وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، أمس الأحد، إن “الكيان الصهيوني سينهار وسنحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين”، مضيفا أنه “في المشهد السياسي تحاول أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وألمانيا وفرنسا وآل سعود، إثارة التوتر في هذه الأرض بوسائل إعلامهم المثيرة للانقسام، لكن هذا الشعب واعي تماما”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.