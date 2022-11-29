توكاييف: مستعدون للنظر في التحالف الثلاثي مع روسيا وأوزبكستان

وقال توكاييف في لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، في موسكو: “تحدث فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) اليوم عن الحاجة إلى إنشاء نوع من التحالف الثلاثي، وسيتصل برئيس أوزبكستان. نحتاج أيضًا إلى الخوض في هذا الموضوع، على الأقل بالنسبة لي… من أجل الوصول إلى النتائج والاتفاقيات المرجوة. نحن جاهزون لها من حيث المبدأ. ولما لا”.