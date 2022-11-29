مجلس القيادة اليمني: الإجراءات ضد الحوثيين لا تعني إغلاق الباب أمام مساعي إحلال السلام

القاهرة – سبوتنيك. وقال العليمي خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمّان التي وصلها اليوم، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية هوبرت ييغر، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، إن “الإجراءات العقابية ضد الحوثيين لا تعني إغلاق الباب أمام المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة)”.

وجدد “طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية والقطاع الخاص باستثناءات من شأنها ضمان استمرار تدفق المساعدات والتدخلات الإغاثية إلى مستحقيها الحقيقيين، مع التشديد على توخي الحذر من أي تعاملات أو تحويلات إلى مناطق الحوثيين خارج نطاق الاستثناءات المعتمدة”.

وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، “أنصار الله” منظمةً إرهابية، وذلك على خلفية تبنيها هجوماً جوياً على ميناء نفطي في محافظة حضرموت شرق اليمن، بعد أيام من إعلان الجماعة إبلاغ الشركات النفطية في محافظات سيطرة الحكومة اليمنية بإيقاف تصدير الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.