البيت الأبيض يتابع عن كثب موقع "تويتر"

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن إدارة الرئيس جو بايدن تراقب عن كثب موقع تويتر.

موسكو – سبوتنيك. وقالت المتحدثة: “نحن نراقب هذا الأمر (تويتر) عن كثب، ونراقب ما يحدث الآن. نحن نرى ما يكتب عنه الجميع، تتحمل شبكات التواصل الاجتماعي المسؤولية، ويجب أن تتوقف عن استخدام المنصات للتحريض على العنف، خاصة الموجهة ضد مجتمعات معينة، وهذا ما يحدث الآن”.

وشددت المتحدثة على أن البيت الأبيض أوضح سابقًا أن الشبكات الاجتماعية نفسها يجب أن تحارب المعلومات المضللة على المنصات.

وأكدت المنظمة الفرنسية المسؤولة عن الاتصالات الرقمية “آركوم”، إن تويتر أظهر نقصًا في الشفافية في مكافحة المعلومات المضللة، حيث واجهت منصة التواصل الاجتماعي تدقيقًا شديدًا في أعقاب التخفيضات الحادة في الوظائف.

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