شركة آبل تهدد بحجب تطبيق "تويتر" من متجرها

أعلن مدير شركة “تويتر” إيلون ماسك أن شركة “آبل” هددت بحجب تطبيق “تويتر” من متجر التطبيقات الخاص بها “آب ستور”.

وقال ماسك في تغريدة على “تويتر” إن “آبل أوقفت الإعلانات على “تويتر”، متسائلا: “هل يكرهون حرية التعبير في أمريكا؟”.

وأضاف في تغريدة أخرى، أن “آبل” هددت كذلك بإبعاد “تويتر” من “آب ستور”، لكنها لم تطلعنا على السبب”.

ووجّه سؤالا إلى المستخدمين: “هل تعرفون أن “آبل” تفرض ضريبة نسبتها 30% على كل ما تشترونه في “آب ستور”؟.

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