صفارات الإنذار تدوي في 3 مناطق أوكرانية

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في ثلاث مناطق في أوكرانيا، ليل الاثنين/الثلاثاء.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت التحذيرات في دنيبروبتروفسك، وبولتافا، وخاركوف.

في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأنه بسبب الضربات الروسية تم إلغاء تنشيط جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية مؤقتا، وترك غالبية مستهلكي الطاقة الكهربائية من دون كهرباء.

في اليوم التالي، أفادت الوزارة أنه تمت استعادة إمدادات الطاقة لمنشآت البنية التحتية الحيوية.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تم توجيه ضربة كبيرة لنظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة؛ وقصف جميع المرافق المخصصة.

وقالت الوزارة إنه لم تكن هناك ضربات على كييف، وأن الدمار الذي لحق بالمدينة جاء نتيجة سقوط صواريخ دفاع جوي منتشرة في مناطق سكنية في العاصمة الأوكرانية.

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وتم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة عن قصف الجسر.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.