البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان "تحديات" الصين وإيران فضلا عن دعم أوكرانيا وملف الطاقة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قضايا دولية من بينها مواجهة التحديات الصينية وإيران فضلا عن قضية دعم أوكرانيا وملف الطاقة.

موسكو – سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه من المتوقع أن يتركز النقاش حول ملف أوكرانيا، وستكون هناك أيضا مناقشات بشأن تحديات الصين وكذلك من إيران”. وأضاف: “من المتوقع بحث التعاون الاقتصادي والطاقة”. البيت الأبيض يتابع عن كثب موقع “تويتر” من المنتظر أن تبدأ زيارة ماكرون للولايات المتحدة، غدا الأربعاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

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