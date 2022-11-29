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البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان "تحديات" الصين وإيران فضلا عن دعم أوكرانيا وملف الطاقة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قضايا دولية من بينها مواجهة التحديات الصينية وإيران فضلا عن قضية دعم أوكرانيا وملف الطاقة.

موسكو – سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه من المتوقع أن يتركز النقاش حول ملف أوكرانيا، وستكون هناك أيضا مناقشات بشأن تحديات الصين وكذلك من إيران”.
وأضاف: “من المتوقع بحث التعاون الاقتصادي والطاقة”.
البيت الأبيض يتابع عن كثب موقع “تويتر”
أمس, 22:17 GMT
من المنتظر أن تبدأ زيارة ماكرون للولايات المتحدة، غدا الأربعاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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