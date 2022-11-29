مقتل فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي شمال الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل فلسطيني متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في الرأس خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

رام الله -سبوتنيك. وأفادت الصحة الفلسطينية بوقوع مواجهات الليلة في بلدة بيت أمر عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص الحي والاختناق.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب وصل لوكالة “سبوتنيك”، أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة بالرصاص الحي في الرأس وأعلن عن مقتله لاحقا.

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كما أكدت إصابة متوسطة في الكتف وأخرى في الصدر وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد وإصابة طفيفة في القدم وأخرى في الساق.